"السديس": حملة "لا حج بلا تصريح" جاءت محققةً للقواعد الشرعية

دعا رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأن يسبغ الله -عز وجل- عليه لباس الصحة والعافية وحُلل السلامة الضافية.
كما دعا أن يبارك في عمره وصحته، ويجعل ما يقدم للإسلام والمسلمين في موازين حسناته.
جاء ذلك في بداية درسه بالمسجد الحرام لتفسير آيات وأحاديث الحج، ضمن الدورة العلمية "فقه المناسك بالمسجد الحرام".
وقال رئيس الشؤون الدينية: إن حملة "لا حج بلا تصريح" جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، وروعي فيها مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، كما جاءت محققة لقواعد الشريعة.
وأضاف "السديس"، في معرض حديثه عن الحج، أن الله سبحانه وتعالى أباح الاتجار والعمل للحاج طلبًا للرزق، على ألّا يحج لأجل ذلك.
وبيّن وجوب المبيت بمزدلفة لذكر الله تعالى، ووجوب شكر الله بذكره وطاعته على هدايته وإنعامه.
وذكر مشروعية المبيت ثلاث ليالٍ بمنى، ووجوب رمي الجمار، والرخصة في التعجل لمن رمى اليوم الثاني.
ثم انتقل إلى شرح حديث "جابر" رضي الله عنه، وهو أطول وأجمع حديث في صفة الحج؛ فبين معنى التلبية وتضمنها التوحيد والإخلاص، وذكر صفة الطواف والسعي الوارد في الحديث.
وفي ختام الدرس، أجاب رئيس الشؤون الدينية عن أسئلة الحضور، مؤكدًا أهمية هذه الدروس ودورها في النقل الصحيح المستمد من آيات القرآن وصحيح السنة النبوية.
كما أكد حرص رئاسة الشؤون الدينية على الجوانب التوجيهية والإرشادية والتوعوية، ونشر العلم النافع لزوار بيت الله الحرام.