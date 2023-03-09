ملتقى "بيبان 23" يبدأ فعالياته بالرياض وسط مشاركة عربية ودولية واسعة

انطلقت، في الرياض اليوم، فعاليات ملتقى بيبان 23، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كوريا الجنوبية يونغ لي.