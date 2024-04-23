44 و9 ْمئوية.. "مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران؛ تؤدي إلى شبة انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، قد تمتد إلى الباحة. كما يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 9 درجات فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في ينبع 41 ْمئوية، وجدة 40 درجة، تليهما المدينة المنوّرة 37 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ9 درجات، تليها طريف وأبها 14 ْمئوية، والباحة والقريات 15 درجة.
وأوضح المركز أن السودة سجّلت أعلى نسبة رطوبة 90%.