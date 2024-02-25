بالمزاد العلني..."الجود" العقارية تعلن عن (12) فرصة عقارية متميزة داخل نطاق الحرم المكي

أعلنت شركة أعمال الجود العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية و بقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "استثمار المشاعر" الهجين يوم 09 مارس 2024 حضوريًا في مكة المكرمة – قاعة مكة الكبرى بحي النسيم – الساعة 4:00 عصرًا، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.

ويعرض المزاد 12 فرصة عقارية متميزة في مكة المكرمة وبمواقع ذات أهمية حيوية واستراتيجية داخل نطاق الحرم المكي منها 9 أراضٍ تجارية على طريق مكة الطائف المعروف الذي يعد شريان رئيسًا لمكة المكرمة، وبمساحات تبدأ من 1,800 م2 حتى 5,000 م2 وتبعد عن الحرم المكي 6.5 كم.

وتتميز الأراضي بحصولها على ترخيص للبناء عليها بنسبة %70 وبارتفاع 15 دور، وجزء مشاع يقدر بـ %2 ويعادل 2,000 م من أرض تجارية خام بكدي مساحتها الكلية 6,9178 م2 تبعد عن الحرم المكي 3.4 كم، كما تتميز بموقعها الاستراتيجي أمام مواقف كدي، وأرض سكنية داخل حدود الحرم بحي الشرائع 12 مساحتها 600 م2, وأرضٍ سكنية أخرى خارج حدود الحرم المكي بحي الشرائع 4 مساحتها 400 م2.

ويُطرح المزاد في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين الباحثين رؤوس الأموال لسوق مكة العقاري لما تحظى به من إقبال رؤية مستقبلية استثمارية واعدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تُولي اهتماما كبيرًا للزيادة السنوية في أعداد الحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام والتي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030، مما ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي لأسواق مكة المكرمة و زيادة الطلب على المشاريع والخدمات المتعلقة بخدمة زوار بيت الله الحرام خاصة العقارية منها.

ودعت شركة أعمال الجود العقارية المهتمين والراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة، والتواصل مع خدمة العملاء على: 920031881