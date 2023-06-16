المركز الإعلامي الافتراضي للحج يُعزِّز تكامُل الجهود وينقل جهود السعودية

تكثف الجهات الرسمية في السعودية استعداداتها لبدء موسم الحج المقبل، وتعقد اللقاءات والاجتماعات، التي تتخللها النقاشات وتبادُل الأفكار، من أجل التنسيق فيما بينها للخروج بموسم حج نموذجي، ينضم إلى مواسم الحج الناجحة التي نجحت السعودية في تنظيمها، وشهد بها العالم، وأكدت أن السعودية أقدر الدول على إدارة وتنظيم أكبر حشد يشهده العالم.
ولأن الجهود التي تبذلها السعودية كبيرة واستثنائية هذا العام فكان لزامًا عليها أن تُعرّف العالم بطبيعة هذه الجهود المبذولة عبر الأوساط الإعلامية الدولية. ومن هنا حرصت السعودية، ممثلة في وزارة الإعلام، على مواكبة موسم الحج بإطلاق المركز الإعلامي الافتراضي.
ويهدف المركز إلى دعم تكامُل الجهود الإعلامية في أيام موسم الحج، وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكامُل الجهود الإعلامية، وتنسيقها.
ولعل من ضمن مهام المركز التعريف بالخطط والبرامج التي اتخذتها السلطات السعودية لتسيير الحجيج، بداية من وصولهم إلى الأراضي المقدسة، ثم يوم التروية، مرورًا بيوم عرفة، والنفرة إلى مزدلفة، ثم أيام التشريق، وصولاً لطواف الإفاضة، ثم انتهاء الشعائر، وعودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين. وتبقى لكل مرحلة من مراحل الحج تفاصيل دقيقة، ينبغي الوقوف أمامها بالشرح والتحليل الإعلامي.
إطلاق المركز الإعلامي سبقته جهود كبيرة، ولقاءات وترتيبات عدة، مهّدت الطريق لتأسيس مركز إعلامي ضخم، قادر على مواكبة التطورات التي سيشهدها موسم الحج المقبل، مع الأخذ في الاعتبار قدرة المركز على تلبية احتياجات المراسلين من جميع أنحاء العالم؛ لنقل شعيرة الحج بالكلمة والصورة والفيديو إلى جميع أنحاء العالم في التو واللحظة.
ويوفر المركز الإعلامي الافتراضي للحج إنتاج المحتوى وتوفيره وبثه؛ الأمر الذي ييسر على الإعلاميين من جميع أنحاء العالم مهامهم في تغطية أعمال الحج.
ويعمل المركز الإعلامي أيضًا كمنصة إلكترونية، تُقدِّم خدمات إعلامية افتراضية للأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام المشاركة في تغطية موسم الحج؛ ما يساعد على حشد الجهود وتناغمها؛ لتعظيم الأثر، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.