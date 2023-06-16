المركز الإعلامي الافتراضي للحج يُعزِّز تكامُل الجهود وينقل جهود السعودية

ولعل من ضمن مهام المركز التعريف بالخطط والبرامج التي اتخذتها السلطات السعودية لتسيير الحجيج، بداية من وصولهم إلى الأراضي المقدسة، ثم يوم التروية، مرورًا بيوم عرفة، والنفرة إلى مزدلفة، ثم أيام التشريق، وصولاً لطواف الإفاضة، ثم انتهاء الشعائر، وعودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين. وتبقى لكل مرحلة من مراحل الحج تفاصيل دقيقة، ينبغي الوقوف أمامها بالشرح والتحليل الإعلامي.