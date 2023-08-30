"إنفاذ" يعلن عن 214 فرصة عقارية خلال 23 مزادًا علنيًا بعدد من المناطق

وتبدأ المزادات بـ52 عقارًا في منطقة مكة المكرمة بمزاد وورد الطائف والعقيق الإلكتروني وأجوان وركاز الحضوري الإلكتروني، ولـ19 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد دار السلام والبدر والسلام الإلكتروني، و54 عقارًا بمنطقة الرياض يبدأ البدر ومشارف الخرج وقطوف نجد وروائع الوادي ووجهة التطوير، و15 عقارًا في منطقة القصيم في مزاد نبراس عنيزة ورحاب القصيم الإلكتروني، و28 عقارًا في منطقة حائل بمزاد ضواحي بقاء ورواسي حائل الإلكتروني، و42 عقارًا في منطقة الشرقية بمزاد إيوان وثمار الباطن ومرجان الشرقية الإلكتروني ومزاد فال الحضوري، وأخيرًا مزاد جوهرة الجنوب الذي يستعرض 4 فرص عقارية في كل من الباحة والليث، وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ"إنفاذ".