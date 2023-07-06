"رئيس ملتقى الوئام الوطني اليمني" يشكر المملكة على جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

واختتم حديثه بقوله: إنه يجب على اليمنيين أن يتكاتفوا لتعود اليمن كما كانت، كما أنه يجب أن نكون دائماً مع المملكة العربية السعودية قلباً وقالباً؛ لأنها تهتم لأمر اليمن كما نهتم نحن بها، وهي كما يقال الأخ الأكبر لكل جيرانها من دول الخليج العربي، سائلاً الله أن يعيد اليمن لليمنيين وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء عن كل اليمنيين على ما يقدمانه لليمن من جهود كبيرة واهتمام بضيوف الرحمن كل عام .