بتحرك سريع فعال.. "تخصصي الجوف" ينقذ خليجيًا تعرض لجلطة في المخ

وعلى الفور، تم استقبال المريض وتقديم الإسعافات الطبية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبين وجود جلطة بالمخ، وتم التدخل السريع من قبل الفريق الطبي وإعطاء المريض مذيبات الجلطات عن طريق الوريد، وتم تحويله لقسم العناية المركزة، وتمت متابعته من قبل الأطباء والتمريض حتى استقرت حالته الصحية وخروجه لقسم التنويم وهو بحالة صحية جيدة، قبل خروجه من المستشفى.