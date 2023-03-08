محليات

بتحرك سريع فعال.. "تخصصي الجوف" ينقذ خليجيًا تعرض لجلطة في المخ

الأطباء والتمريض تابعوه حتى استقرت حالته وخرج إلى قسم التنويم
بتحرك سريع فعال.. "تخصصي الجوف" ينقذ خليجيًا تعرض لجلطة في المخ
واس
واس

تمكّن الفريق الطبي (كود الجلطة الدماغية) في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إنقاذ حياة مريض (مواطن خليجي) تعرض لوعكة صحية.

وعلى الفور، تم استقبال المريض وتقديم الإسعافات الطبية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبين وجود جلطة بالمخ، وتم التدخل السريع من قبل الفريق الطبي وإعطاء المريض مذيبات الجلطات عن طريق الوريد، وتم تحويله لقسم العناية المركزة، وتمت متابعته من قبل الأطباء والتمريض حتى استقرت حالته الصحية وخروجه لقسم التنويم وهو بحالة صحية جيدة، قبل خروجه من المستشفى.

يُذكر أنه راجع عيادات المستشفى خلال الشهر الماضي 7078، كما بلغ عدد مرضى التنويم 671، وراجع قسم الطوارئ 1469، وبلغ عدد العمليات الجراحية 277.

الجوف
الفريق الطبي
مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

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