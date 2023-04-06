"آركو": اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى انتهاك صريح

عبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن استنكارها الشديد للاعتداءات السافرة التي قامت بها شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وما ارتكبته من أعمال عنف في المسجد الاقصى، واعتقال المئات من المصلين الفلسطينيين، واستهداف الطواقم الطبية ومنع سيارات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين؛ مما يشكل انتهاكًا صريحًا لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين.