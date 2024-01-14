بهدف تسليط الضوء على قيم وسلوك المشجع السعودي فائز في نهاية كل مباراة… "الذوق العام" تطلق جائزة المشجع الذوق في قطر

وأشار إلى أن الجائزة جزء من العديد من الأنشطة التي يقدمها برنامج "رياضتنا ذوق" خلال مشاركته مع بيت الصقر السعودي في قطر، حيث سيتم اختيار الفائز نهاية كل مباراة للمنتخب السعودي وفق معايير تصب في الذوق العام، كالمحافظة على نظافة المنشآت الرياضية ومرافقها واتباع التعليمات فيها، أو السلوكيات المرتبطة بالتشجيع والمشاركة أثناء المباراة، بالإضافة إلى المظهر اللائق.