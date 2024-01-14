بهدف تسليط الضوء على قيم وسلوك المشجع السعودي فائز في نهاية كل مباراة… "الذوق العام" تطلق جائزة المشجع الذوق في قطر

أطلقت الجمعية السعودية للذوق العام بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم جائزة "المشجع السعودي الذوق".
يأتي ذلك في إطار مشاركتها في كأس آسيا 2023 المستضاف في دولة قطر الشقيقة؛ بهدف تسليط الضوء على قيم وسلوك المشجع السعودي في هذا المحفل الرياضي الدولي.
وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن جائزة "المشجع السعودي الذوق" تأتي امتدادًا للنجاح الذي تحقق خلال كأس العالم 2022، والحضور المميز للجماهير السعودية وإشادة الحكومة القطرية بهم، وذلك وفق عمل مساند كبير من قبل المؤسسات الحكومية المختلقة، ومنها جمعية الذوق العام.
وأضاف المحبوب أن الجمعية تسعى مجدداً في كأس آسيا إلى إبراز الهوية الوطنية وعكس قِيَم وشخصية المواطن السعودي الذي يسمو بسلوكه الذوقي في كافة الميادين، جنباً إلى جنب مع النجاحات المحققة على كافة الأصعدة التنموية.
وأشار إلى أن الجائزة جزء من العديد من الأنشطة التي يقدمها برنامج "رياضتنا ذوق" خلال مشاركته مع بيت الصقر السعودي في قطر، حيث سيتم اختيار الفائز نهاية كل مباراة للمنتخب السعودي وفق معايير تصب في الذوق العام، كالمحافظة على نظافة المنشآت الرياضية ومرافقها واتباع التعليمات فيها، أو السلوكيات المرتبطة بالتشجيع والمشاركة أثناء المباراة، بالإضافة إلى المظهر اللائق.