احتفال بمرور 20 عاماً على الشراكة السعودية - الفرنسية في حفظ الآثار

ونظّمت وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث، على مدى يومين، ندوة في المتحف الوطني بالرياض، تمّت فيها مناقشة تاريخ البعثات الأثرية السعودية الفرنسية في محافظة العلا وبعض المدن الأخرى، إلى جانب إبراز آخر التطورات حول المشاريع التي يجري العمل بها حالياً في المملكة، بمشاركة خبراء من المؤسسات السعودية والفرنسية.

وكانت أول بعثة أثرية سعودية فرنسية حديثة قد انطلقت من مدينة الحِجر التاريخية بالعلا، في عام 2002، لتمهد الطريق لأكثر من 15 بعثة أثرية حول المملكة، إلى جانب تنفيذ مشاريع الحفظ والأعمال الميدانية، مثل أعمال المسح والتنقيب وإجراء البحوث المتخصصة التي يشارك فيها العشرات من علماء وخبراء الآثار من البلدين.