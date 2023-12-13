"ملكية العلا" و"نادي الصقور" يطلقان النسخة الأولى من مسابقة كأس العلا للصقور

ويستعرض الصقارون، من خلال سباق الصقور (الملواح)، التقنيات التي يستخدمونها في هذا النوع من السباقات، حيث تظهر العلاقة الوثيقة بين الصقور وأصحابها. كما تسلط الفعالية الضوء حول كيفية استجابة الصقور لأوامر الصقارين إلى جانب طرق التواصل فيما بينهم. أما مسابقة المزاين فتهدف لاختيار أجمل صقر ضمن العديد من السلالات المشاركة. وسيكون الضيوف على موعد مع مسابقات تحمل الكثير من الأجواء التنافسية التي تجسد مفاهيم المهارة والتفاني والتميز في عالم الصقارة.