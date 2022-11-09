36 مئوية.. الأحساء أعلى حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء سجلت 36 درجة مئوية، تليها الخرج 35 مئوية، وكل من مكة المكرمة والدمام وجازان ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة 34 درجة مئوية؛ فيما سجلت الرياض 33 درجة، والمدينة المنورة وجدة ونجران وينبع وبيشة 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ9 درجات مئوية، ثم عرعر 11 درجة، وتبوك وسكاكا 12 درجة، وأبها وحائل 13 مئوية.
وسجلت أبها والباحة وطريف والطائف والقريات وجازان أعلى رطوبة 90% و85%.