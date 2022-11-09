36 مئوية.. الأحساء أعلى حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء سجلت 36 درجة مئوية، تليها الخرج 35 مئوية، وكل من مكة المكرمة والدمام وجازان ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة 34 درجة مئوية؛ فيما سجلت الرياض 33 درجة، والمدينة المنورة وجدة ونجران وينبع وبيشة 32 درجة.