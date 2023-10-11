توقيع شراكة استراتيجية بين المملكة واليابان لتنمية الاقتصاد الرقمي

وبموجب المذكرة، يشمل التعاون بين البلدين مجالات الحكومة الرقمية، حيث تتيح المذكرة التعاون في المبادرات المشتركة لتعزيز ودعم نمو الخدمات والمعايير الرقمية الحكومية بما في ذلك المنصات الرقمية، والتوقيعات الإلكترونية والتوثيق، وبناء القدرات في مجالات الحكومة الرقمية، وتبادل المعرفة في مجالات المشاركة الرقمية.