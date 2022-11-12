"الرميان": نتطلع إلى آفاق جديدة بتعاون الحكومات والقطاع الخاص

وفي إطار تعليقه على الحلول المبتكرة التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً لتمويل العمل المناخي، قال الرميان: "شهدت مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، وهي المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكبر مزاد لائتمان الكربون في العالم في الشهر الماضي فقط؛ حيث تم بيع 1.4 مليون طن من شهادات ائتمان الكربون إلى 15 جهة سعودية وإقليمية، كما أننا أول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء، وهي أيضاً أول سندات خضراء في التاريخ تمتد لـ 100 عام".