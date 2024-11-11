القمة العربية والإسلامية.. أمير قطر وملك الأردن يصلان إلى الرياض

وصل الرياض، اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
كما وصل الرياض، اليوم، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.