ضمن فريق دولي.. طالبة من جامعة شقراء تتوج بالجائزة الدولية في "She Jams"

وتضم منظمة جيكون (Gcon) مختصين في دعم مجتمع وقطاع الألعاب الإلكترونية، وتعمل على تمكين النساء في هذا القطاع، وذلك من خلال تنظيم أول نسخة لأكبر فعالية لتطوير الألعاب، وهي مسابقة (She Jams) والتي شهدت مشاركة أكثر من 240 امرأة يمثلون 16 فريقًا من 31 دولة نجحوا خلالها في إنتاج 16 لعبة.