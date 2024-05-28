مخفية في شحنة قوالب خرسانية.. ضبْط 4.7 مليون قرص إمفيتامين و"المكافحة" تُوقع بمستقبلَيْها في الرياض

وأكّد الرائد مروان الحازمي؛ أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية لمكافحة كافة نشاطات تهريب وترويج المخدرات والقبض على كل مَن يتورّط فيها لينال جزاءه العادل، وأهاب بكل مَن يتوافر لديه معلوماتٌ من المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، المبادرة بالإبلاغ عنها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.