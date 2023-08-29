مشغولات ودباغة وخناجر وسيوف.. شاهد الباحة "ثروات من الحِرَف اليدوية"

وأرجع المواطن محمد سالم البالغ من العمر 71 عامًا في حديث لوكالة الأنباء السعودية، أهمية وضرورة الحِرَف اليدوية إلى عهد سابق؛ لما كان الحصول عليها شاقًّا، ويزيد من ذلك قلة الموارد المالية، التي تجعل من الصعب توفرها لدى بيت واحد أو أسرة واحدة؛ مؤكدًا أن لهذه المهنة معايير خاصة، ترتبط بمهارة الحرفي الممارس لها؛ فالسبق يسجل في معظم الأوقات للحرفي الذي تتميز مشغولاته بلون واحد، باختلاف أشكالها وأحجامها، عادًّا هذا المعيار الأكثر ملاحظةً وتعليقًا من المتبضعين.