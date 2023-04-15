الهمامي: إجازات الأعياد فرص اتصالية.. وقد تنطوي على أخطار

وأضاف: تمتد الأنشطة الاتصالية في مناسبة العيد؛ لتكون فرصة لتقديم برامج خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية التي تتناسب مع هذه الأيام؛ ذلك أن هذا النوع من الأنشطة يصنع أثرًا إيجابيًّا للمنظمة، ويعزز أثره الجو النفسي العام لدى الجماهير؛ وبالتالي يصنع فرصة كبيرة لتسليط الضوء على هذه الأنشطة إعلاميًّا.