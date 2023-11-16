"أمانة جدة" تحرر الطرق الرئيسة المتأثرة بمياه الأمطار

واشارت إلى أن خطة الأمطار يجري تنفيذها عبر أكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة وآلية، تم توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و17 مركزًا للإسناد، وتنفذ مهامها، بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث والجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار الحالي.