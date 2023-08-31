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مكة.. بروز للرصيف بطريق الفردوس بالشرائع يتسبب في زحام مروري خانق
البروز يُجبِر الحافلات والمركبات على الدخول لمسار الوقوف قبل الدوران
تسبب بروز في الرصيف بطريق الفردوس تجاه طريق محمد صالح الخزامي بالشرائع مخطط 3، في ضيق وإعاقة المسار الأيمن.
وخلّفت أعمال الصيانة القائمة في أحد المواقع التجارية بالقرب من إشارة بن درويش، ضيقًا بالمدخل مما يزيد من الاختناقات المرورية عند مرور الحافلات والشاحنات الكبيرة والإشارة الحمراء؛ حيث يتعذر الالتفاف إلى اليمين بسبب بروز الرصيف الذي يجبر المركبات على الدخول إلى المسار الخاص بوقوف المركبات التي تنتظر الإشارة.
وثّقت "سبق" بروز الرصيف بما يقارب 3 أمتار في الطريق دون وجود أي جدوى منه.