"الإرشاد الزراعي" يوضح علامات مرحلة اكتمال النمو اللازمة لقطف ثمار التفاح

نصح "الإرشاد الزراعي" بقطف ثمار التفاح في المناطق الجبلية (جازان- نجران- عسير) عند وصول الثمار مرحلة اكتمال النمو، مع وضع الثمار في عبوات مناسبة بعد القطف.
وأضاف "الإرشاد الزراعي"، أن مرحلة اكتمال النمو تُعرف من بداية ظهور اللون المميز والخاص بالصنف.
وأكّد أنه يمكن الاستدلال على مرحلة القطف من خلال حجم الثمار ولونها وصلابة اللحم، ويتم القطف يدوياً مع ترك جزءٍ من عنق الثمرة.
وشدَّد على ضرورة حرص العمالة على استخدام أكياس مخصّصة للقطف، وتُوضع الثمار في عبوات يُفضل أن تكون بلاستيكية بها فتحات تهوية.