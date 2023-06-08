محمية الإمام تركي تطلق مشروعها الأضخم للرقابة والرصد باستخدام 40 طائرة درون

يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تأسست بموجب أمر ملكي في عام 2018م للمحافظة على البيئة والترويج للمنطقة، مشكلًا ذلك نهضةً محوريةً لبيئة المملكة وزيادة في فرص تنميتها وإثراءها وتتميز المحمية بوجود أكثر من 120 نوع من النباتات و60 نوع من الحيوانات، وتُشرف هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على إدارة جميع مرافق المحمية وأنظمتها وحياتها الفطرية وغطاءها النباتي.