محمية الإمام تركي تطلق مشروعها الأضخم للرقابة والرصد باستخدام 40 طائرة درون

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم الأربعاء، المشروع الأكبر والأضخم من نوعه لتفعيل عدد 40 طائرة بدون طيار؛ بهدف تعزيز عمليات الحماية والرصد داخل نطاق المحمية.
وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد عبدالرحمن الشعلان، إطلاق المشروع في حفل أقامته الهيئة بالرياض بمشاركة عدد من الجهات وبحضور عدد كبير من المهتمين ووسائل الإعلام.
وأوضح "الشعلان" أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة، أطلقت اليوم المشروع الأكبر والأضخم من نوعه لتفعيل عدد 40 طائرة بدون طيار؛ بهدف تعزيز عمليات الحماية والرصد داخل نطاق المحمية.
وأضاف الشعلان : قدمت الهيئة نحو 8000 ساعة تدريبية لأكثر من 100 موظف في المحمية تتوزع بين تدريب نظري وعملي وتطبيقات ميدانية، لضمان نجاح المشروع وتحقيقه لأهدافه، كما أنه يؤكد حرص الهيئة على دعم السياحة البيئية والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية".
وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة أن "استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الرقابة والرصد داخل المحمية سيسهم بشكل فاعل في رفع كفاءة الجوّالين، وتعزيز دور الهيئة في الكشف عن كل التفاصيل البيئية داخل نطاق المحمية، حتى في الأماكن شديدة الوعورة، كما يسهل إجراءات كشف المخالفات وتقليلها داخل نطاق المحمية".
وأكد الشعلان أن: "هذا المشروع يعد جزءاً من منظومة تقنية تعمل عليها الهيئة، تشمل الطائرات دون طيار وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التطبيقات التقنية، كما يعد مشروعاً رائداً يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأهداف الهيئة لحماية البيئة والحياة الفطرية".
يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تأسست بموجب أمر ملكي في عام 2018م للمحافظة على البيئة والترويج للمنطقة، مشكلًا ذلك نهضةً محوريةً لبيئة المملكة وزيادة في فرص تنميتها وإثراءها وتتميز المحمية بوجود أكثر من 120 نوع من النباتات و60 نوع من الحيوانات، وتُشرف هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على إدارة جميع مرافق المحمية وأنظمتها وحياتها الفطرية وغطاءها النباتي.