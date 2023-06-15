تسهيلات وخدمات.. وصول الفوج الأول من حجاج موريشيوس

استقبلت شركة حجاج إفريقيا غير العربية، أمس، الفوج الأول من حجاج جمهورية موريشيوس القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وعددهم (148) حاجًّا.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد عباس سندي حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات لهم والمتضمنة تسهيل الإجراءات وتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء تجربتهم الدينية والثقافية.
ومن جانبه عبّر سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن، عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على التسهيلات التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام كل عام.
وقال: لقد وجدنا خلال حضورنا استقبال الفوج الأول من الحجاج استقبالًا مميزًا، يعكس الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة للحجاج في هذا العام، وهي خدمات تنعكس بشكل جيد على الاستقرار النفسي والهدوء والأمان والسكينة للحجاج.
وأشاد سفير موريشيوس بالإمكانيات المهيأة لهم والتي تساعد الحاج على أداء فريضته بيسر وسهولة، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.