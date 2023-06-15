تسهيلات وخدمات.. وصول الفوج الأول من حجاج موريشيوس

وقال: لقد وجدنا خلال حضورنا استقبال الفوج الأول من الحجاج استقبالًا مميزًا، يعكس الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة للحجاج في هذا العام، وهي خدمات تنعكس بشكل جيد على الاستقرار النفسي والهدوء والأمان والسكينة للحجاج.