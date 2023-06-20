بعد انقطاعها عنه عاماً.. "الزعاق": زيارة مرتقبة للشمس لمدار يمر بـ 3 دول خليجية

وأضاف "الزعاق"، أن الشمس تتعامد على مدار السرطان يوم 20 أو 21 أو 22 يونيو من كل عام، وبعد 465 سنة أي في العام 2488 ميلادية ستتعامد الشمس على مدار السرطان لأول مرة في التاريخ يوم 19 يونيو.