"الدفاع" تشارك في معرض "خطوة للتوظيف".. لاستقطاب وتوظيف الكوادر المميزة

تشارك وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز، في معرض "خطوة للتوظيف" في نسخته التاسعة، الذي يقام غدًا في فندق هيلتون الرياض، ويستمرّ حتى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.