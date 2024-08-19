جازان.. سقوط 3 أشخاص في قبضة دوريات المجاهدين لترويجهم الإمفيتامين والقات

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على (3) مواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين، ونبات القات المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.