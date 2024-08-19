محليات

جازان.. سقوط 3 أشخاص في قبضة دوريات المجاهدين لترويجهم الإمفيتامين والقات

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص
دوريات المجاهدين
دوريات المجاهدين

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على (3) مواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين، ونبات القات المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

جازان
الإدارة العامة للمجاهدين
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
مادة الإمفيتامين المخدر
نبات القات المخدر

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