بنسبة نمو 70%.. "الصندوق العقاري" ينفّذ أكثر من 10.2 ملايين عملية إلكترونية عام 2022

وأوضح "بن ماضي"، أن عمليات وخدمات المنصات الإلكترونية تميزت بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ؛ لافتًا إلى أنها شملت أكثر من 2.9 مليون اتصال أجاب عليها مركز الاتصال الموحد، وما يزيد على 1.1 مليون عملية عن طريق الفروع؛ فيما تم التفاعل عبر أكثر من 173 ألف عملية مع حسابات خدمة المستفيدين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مشيرًا إلى أن البوابة الإلكترونية للصندوق نفّذت أكثر من 6.1 ملايين عملية عام 2022، بنسبة نمو 225% مقارنة بـ1.9 مليون عملية في عام 2021م.