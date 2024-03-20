سكان المملكة ينفقون 2 مليار على الأطعمة والمشروبات في أول أسبوع من رمضان

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع؛ بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.283.000 بقيمة 914.909.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.522.000 بقيمة 307.596.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 107.000 بقيمة 140.134.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.171.000 بقيمة 224.001.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.957.000 بقيمة 771.934.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.248.000 بقيمة 693.529.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.349.000 بقيمة 314.338.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 467.000 بقيمة 271.299.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.272.000 بقيمة 85.506.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 167.000 بقيمة 189.110.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.176.000 بقيمة 1.386.411.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.071.000 بقيمة 114.061.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 36.428.000 بقيمة 1.225.844.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 45.812.000 بقيمة 2.264.918.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 860.000 بقيمة 98.986.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.561.000 بقيمة 673.465.000 ريال؛ في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27.163.000 بقيمة 1.901.933.000 ريال.