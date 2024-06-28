السفارة السعودية في إيطاليا تُنبِّه المواطنين لتزايُد حالات السرقة.. يُرجى اتخاذ هذه الاحتياطات

وأوصت السفارة في بيانها بعدم ترك أي متعلقات شخصية أو حقائب داخل السيارات عند مغادرتها، حتى وإن كان لفترة قصيرة، كما نصحت بالحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر عند التجول، ويفضل الاحتفاظ بها في مكان آمن، مثل صندوق الأمانات بالفندق، والاكتفاء بحمل صورة منها.