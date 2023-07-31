انعقاد منتدى الاستثمار البرازيلي–السعودي لتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

نظَّمت وزارة الاستثمار اليوم، في مدينة ساو باولو بجمهورية البرازيل الاتحادية منتدى الاستثمار البرازيلي – السعودي، بحضور نائب رئيس جمهورية البرازيل ووزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو الكمين، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعمدة ساو باولو ريكاردو نونيس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل بن إبراهيم غلام، ورئيس اتحاد ولاية ساو باولو للصناعات خوسيه غوميز، بمشاركة عددٍ من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.