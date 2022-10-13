"الصناعة" تعلن عن استقبال عرضين لمنافسة رخصة كشف موقع أم الدمار التعديني

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت مؤخرًا عن فوز تحالف يضم شركة موشيكو ريسورسيس، وشركة عجلان وإخوانه للتعدين، برخصة كشف موقع الخنيقية التعديني في المملكة، الذي يعد أول ترخيص يتم منحه بموجب عملية تنافسية وفقًا لنظام الاستثمار التعديني، بعد منافسة بين ستة عروض مقدمة للحصول على رخصة التعدين بالموقع.