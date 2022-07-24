فرقًا طبية لتقديم الخدمات للمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن الطائف

وأوضحت الوزارة أنها قدّمت حتى الآن خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 3 عيادات متنقلة و4 فرق بيطرية، بواقع 8 أطباء ومساعدين بيطريين، مشيرةً إلى وجود فرقتين بيطريتين ترافق كل شوط وتتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن.