نصف مليون طالب وطالبة بالشرقية يؤدّون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا

تستقبل ١٦٢٧ مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية، صباح غد الأحد، قرابة نصف مليون طالب وطالبة ممثلين لمراحل التعليم العام في المنطقة؛ لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسـي الأول التي تستمر على مدى أسبوع.
واستعدت جميع إدارات المدارس في المنطقة ومحافظاتها بقطاعيها البنين والبنات، مبكرًا، من خلال تجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.
جاء ذلك طبقًا لمؤشرات الاستعداد والخطط التشغيلية التي تقف عليها إدارة تعليم المنطقة إداريًّا وفنيًّا وزمنيًّا؛ من خلال تجهيز وتهيئة كافة المدارس لمقارّ الاختبارات وإعداد جداول الاختبارات وما يتصل بها، وغرف "الكنترول"، فضلًا عن الإرشادات الصحية وما يختصّ بجانب الأمن والسلامة.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص: أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، على ضرورة جاهزية المجتمع التعليمي واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات والعمل بروح الفريق الواحد، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يضمن جودة أداء الاختبارات.
وأضاف: ركّزنا على الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات، ومن ذلك استقبال إدارتَي التوجيه الطلابي الأسئلة والاستفسارات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تخصّ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي ومنسوبات التعليم، وذلك عبر الهاتف الاستشاري المركزي "اسألني" المخصص للطلاب، اعتبارًا من غد الأحد وحتى الخميس عند الساعة 11:30 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا، عبر الهاتف رقم 0138252156.
وأردف: بدأ الهاتف الاستشاري الخاص باستقبال اتصالات الطالبات من يوم الثلاثاء الماضي، والذي يستمرّ حتى الخميس القادم عبر الأرقام التالية 0533853415 و0550713721، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة مساءً.
ونبه "الباحص" إلى أن فترة الاختبارات ما هي إلا وسيلة لتحقيق غاية. واختتم بالقول: لذلك نرجو من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور، ألا يصاحب هذه الاختبارات القلق أو الضغط النفسي؛ حيث إن التحضير الجيد والاهتمام بقراءة المادة الدراسية بكل جوانبها، والبعد عن السهر، وعدم الإكثار من المنبهات، يبعد القلق من نفوس الطلاب ويعطيهم المزيد من الثقة بالنفس.