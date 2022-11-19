نصف مليون طالب وطالبة بالشرقية يؤدّون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا

ونبه "الباحص" إلى أن فترة الاختبارات ما هي إلا وسيلة لتحقيق غاية. واختتم بالقول: لذلك نرجو من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور، ألا يصاحب هذه الاختبارات القلق أو الضغط النفسي؛ حيث إن التحضير الجيد والاهتمام بقراءة المادة الدراسية بكل جوانبها، والبعد عن السهر، وعدم الإكثار من المنبهات، يبعد القلق من نفوس الطلاب ويعطيهم المزيد من الثقة بالنفس.