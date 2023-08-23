"السديس" خطط استراتيجية نوعية لتعزيز دور الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي وإبراز مكانتهم

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أهمية تعظيم دور مؤذني وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي وإبراز مكانتهم.
وأوضح السديس في أول لقاء مع مؤذني المسجد النبوي، أن رئاسة الشؤون الدينية تعكف على إعداد خطط استراتيجية مستقبلية دينية نوعية، لتعزيز دور المؤذنين لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية في العالم؛ مسديًا الشكر لولاة الأمر الميامين على ما يلقاه مؤذنو وكالة الشؤون الدينية في المسجد النبوي من العناية والاهتمام والرعاية الكريمة.
وخاطب السديس مؤذني المسجد النبوي قائلًا: "عظّموا قِيَم الاعتدال والتسامح والتعايش، وعضدوا الرحلة الإيمانية للقاصدين، وأثروا تجربة القاصدين، وعمقوا الأثر الإيجابي الديني عالميًّا والعمل على المشتركات الإسلامية والإنسانية".
ونوّه بالمكانة العالية والمنزلة الكريمة لمؤذن المسجد النبوي الشريف والاصطفاء بالأذان به، مؤكدًا أن قرار مجلس الوزراء لنقل اختصاصات ومهام وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين بالحرمين لرئاسة الشؤون الدينية، يجسّد الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لمهام الأئمة والمؤذنين، ودورهم المحوري في بث رسالة الإسلام المعتدل للعالم.