"السديس" خطط استراتيجية نوعية لتعزيز دور الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي وإبراز مكانتهم

وأوضح السديس في أول لقاء مع مؤذني المسجد النبوي، أن رئاسة الشؤون الدينية تعكف على إعداد خطط استراتيجية مستقبلية دينية نوعية، لتعزيز دور المؤذنين لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية في العالم؛ مسديًا الشكر لولاة الأمر الميامين على ما يلقاه مؤذنو وكالة الشؤون الدينية في المسجد النبوي من العناية والاهتمام والرعاية الكريمة.