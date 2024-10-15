المنتدى اللوجستي العالمي يختتم فعالياته بالرياض بـ 65 اتفاقية تخطت 16 مليار ريال

وقادت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع وزارة الاستثمار الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة؛ كان من أبرزها توقيع مذكرات تفاهم مع شركة فيديكس لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المملكة، واتفاقيات مع مجموعة سادل لإنشاء مستودعات مبردة في جدة، وأخرى مع شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز والهيئة العامة للموانئ السعودية (مواني) لاستكشاف الفرص الجديدة في الخدمات اللوجستيات المتكاملة والنقل متعدد الوسائط، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للنقل وبين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الربط البحري.