أمطار رعدية جنوب غرب المملكة والحرارة تبدأ ارتفاعها من جديد في عديد من المناطق اليوم

تُشير الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية توقعات باستمرار تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بالأحوال الجوية غير المُستقرة، بحيث تتهيّأ الفرصة مع ساعات الظهيرة والمساء لهطول زخات رعدية من الأمطار -بمشيئة الله- على مناطق مُتفرقة من مُرتفعات وتُهامة جازان وعسير والباحة وصولاً للمُرتفعات الشرقية والجنوبية من مكة المكرّمة، هذه الهطولات قد تكون غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية وتترافق مع تساقط البَرَد مما قد يتسبّب في جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق، إضافة إلى حدوث البروق والصواعق.