أمطار رعدية جنوب غرب المملكة والحرارة تبدأ ارتفاعها من جديد في عديد من المناطق اليوم

تُشير الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية توقعات باستمرار تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بالأحوال الجوية غير المُستقرة، بحيث تتهيّأ الفرصة مع ساعات الظهيرة والمساء لهطول زخات رعدية من الأمطار -بمشيئة الله- على مناطق مُتفرقة من مُرتفعات وتُهامة جازان وعسير والباحة وصولاً للمُرتفعات الشرقية والجنوبية من مكة المكرّمة، هذه الهطولات قد تكون غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية وتترافق مع تساقط البَرَد مما قد يتسبّب في جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق، إضافة إلى حدوث البروق والصواعق.
وبعد تأثر المناطق الشمالية والشمالية الغربية وصولاً لأجزاءٍ من شمال وسط المملكة بكتلة هوائية خريفية ذات درجات حرارة أقل من مُعدلاتها المُعتادة، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً خلال الأيام القادمة؛ نتيجة اشتداد تدريجي للمُرتفع الجوي شبه المداري، بحيث تعود إلى مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لمثل هذا الوقت من العام، وتبقى الأجواء حارة نسبياً في المناطق الشمالية الغربية، بينما تكون حارة في باقي مناطق المملكة ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، بمشيئة الله.
وتتحوّل الأجواء ليلاً لدافئة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما تميل للاعتدال ساعات الليل المُتأخرة والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال وشمال غرب المملكة، تميل للبرودة في المُرتفعات الجبلية منها، وترتفع نسب الرطوبة السطحية على المناطق الساحلية، وتتهيّأ الفرصة لتشكُّل الضباب على أجزاءٍ من سواحل الشرقية ومكة المكرّمة بما في ذلك جدة.