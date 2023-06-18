6 اتفاقيات.. "موانئ" و"الجمارك" تعززان الأنشطة المشتركة بالدمام والجبيل وينبع وجازان

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار العمل التكاملي والتعاوني بين الهيئة العامة للموانئ وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتحديد إجراءات العمليات التشغيلية والخدمات التي تتطلب تحقيق أفضل المعايير في عملية التشغيل، وذلك ضمن الأنظمة واللوائح التي تحكم كلا الطرفين، واتساقًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا.