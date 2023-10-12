مجلة هولندية عالمية تنشر بحثاً علمياً نوعياً لأحد أساتذة التربية بجامعة شقراء

نشرت إحدى المجلات الهولندية والمصنفة ضمن تصنيفات الـISI ، بحثاً علمياً نوعياً للبرفيسور يوسف بن محمد بن إبراهيم الهويش أستاذ أصول التربية بكلية التربية بشقراء، ويعد البحث الأول الذي يُنشر في المجلة على مستوى أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
وأكد الدكتور "الهويش" لـ"سبق" أن البحث تم نشره في مجلة (التربية والثقافة والمجتمع) الهولندية المصنفة عالمياً ضمن مجلات ISI الربع الثاني Q2 وكان عنوانه "دور الجامعات السعودية في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بناء على تجارب الجامعات الماليزية والكندية" .
وأشار "الهويش" إلى أنه حرص في البحث على إبراز أهم تجارب دولة ماليزيا باعتبارها دولة إسلامية، ودولة كندا باعتبارها دولة عالمية؛ لتميزهما في مجال المسؤولية الاجتماعية .