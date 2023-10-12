مجلة هولندية عالمية تنشر بحثاً علمياً نوعياً لأحد أساتذة التربية بجامعة شقراء

نشرت إحدى المجلات الهولندية والمصنفة ضمن تصنيفات الـISI ، بحثاً علمياً نوعياً للبرفيسور يوسف بن محمد بن إبراهيم الهويش أستاذ أصول التربية بكلية التربية بشقراء، ويعد البحث الأول الذي يُنشر في المجلة على مستوى أعضاء هيئة التدريس في الكلية.