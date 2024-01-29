"تليفريك بوليفارد وورلد".. جولة حول العالم في سماء موسم الرياض

وتفصيلاً، يجوب التليفريك سماء موسم الرياض كحلقة وصل بين بوليفارد وورلد وبوليفارد سيتي، مانحًا ركابه إطلالة ساحرة على العديد من أبرز المعالم السياحية من حول العالم كقوس النصر من العاصمة الفرنسية باريس، وهرم "تشيتشن إيتزا" أحد أكبر معالم حضارة المايا من المكسيك، وأهرامات الجيزة من مصر، والمزيد من معالم الحضارات العريقة من مختلف أقطاب الأرض كالصين وإيطاليا والمغرب والهند وإسبانيا، وأمريكا واليابان واليونان.