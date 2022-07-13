"النقل": جولات ميدانية للتأكد من الالتزام بقرار اعتماد الزي المخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح إبراهيم الزويد، عن قيام الفرق الرقابية بالهيئة بجولات ميدانية للتأكد من الالتزام بقرار قرار اعتماد الزي المخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب والذي دخل حيز التنفيذ بداية من أمس الثلاثاء.
ولفت في حديثه لـ"العربية" إلى أنه في حال عدم التزام سائقي أو سائقات المركبات بالزي المعتمد؛ فإن ذلك يستوجب مخالفة 500 ريال على السائق، مضيفاً أن عدم استخدام عدّاد الأجرة يستوجب مخالفة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال.
وأعلنت الهيئة العامة للنقل دخول قرار اعتماد الزي المخصص لسائقي الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وكذلك سائقو تطبيقات نقل الركاب، إلى حيز التنفيذ والتطبيق أمس (الثلاثاء).
وأشارت الهيئة بأن الالتزام بالزّي المخصص سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة، وذلك ضمن التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالأجرة وتطبيقات نقل الركاب، ومن ذلك المواصفات الفنية لسيارات الأجرة، واشتراط العمر التشغيلي لتلك المركبات، إضافة إلى إتاحة الدفع الإلكتروني للمستفيدين من هذه الخدمات.
ودعت الهيئة جميع العاملين والمهتمين بتلك الخدمات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: tga.gov.sa للاطلاع على تفاصيل الزّي المعتمد، وكل التفاصيل، وكذلك إمكانية الاتصال بالرقم الموحد 19929.