"النقل": جولات ميدانية للتأكد من الالتزام بقرار اعتماد الزي المخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب

وأشارت الهيئة بأن الالتزام بالزّي المخصص سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة، وذلك ضمن التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالأجرة وتطبيقات نقل الركاب، ومن ذلك المواصفات الفنية لسيارات الأجرة، واشتراط العمر التشغيلي لتلك المركبات، إضافة إلى إتاحة الدفع الإلكتروني للمستفيدين من هذه الخدمات.