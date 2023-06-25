خبير سلامة يقترح أساور فسفورية ملونة تميِّز الحالة الصحية للحاج من بعد

أوضح الشهري لـ"سبق" أن الهدف المرجو من ذلك هو تسريع عملية الكشف والفرز والتعامل عند الأزمات والطوارئ، اختصاراً للوقت والجهد في إدارة الأزمات وسرعة فرز الأولويات الإسعافية في أي مكانٍ أو زمانٍ ليلاً أونهاراً، والتي تؤثر بمشيئة الله في نسبة نجاح عمليات الإنقاذ والإسعاف .