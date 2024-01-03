"لوكنت ناوي تكشت".. "الصحة" تنصح بالتأكّد من توافر هذه القائمة أولاً

وتضمنت القائمة، وفق المنصة التوعوية "عش بصحة": حبل السحب للسيارات، وطفايات الحريق والملابس الثقيلة، وحقيبة الإسعافات الأولية، وأخذ الغذاء الكافي، والأدوية الضرورية للحالة الصحية.