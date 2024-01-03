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"لوكنت ناوي تكشت".. "الصحة" تنصح بالتأكّد من توافر هذه القائمة أولاً
تضمنت حبل السحب للسيارات وطفايات الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية
نصحت وزارة الصحة مُحبي "الكشتات" وطلعات البر، بضرورة التأكد من توافر عددٍ من الأدوات المهمة لمواجهة الحالات الطارئة.
وقالت "الصحة": "لو ناوي تكشت بنهاية الأسبوع.. شيّك على القائمة قبل أن تطلع".
وتضمنت القائمة، وفق المنصة التوعوية "عش بصحة": حبل السحب للسيارات، وطفايات الحريق والملابس الثقيلة، وحقيبة الإسعافات الأولية، وأخذ الغذاء الكافي، والأدوية الضرورية للحالة الصحية.