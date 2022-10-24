أدْمَت قائد شاحنة.. "الفطرية" عن "البابون": لا تطعموها وترك المفترسات حل

ويبين المركز أنه قطع شوطًا كبيرًا في الرصد والتقييم، وتحديد البؤر، وحصر أسباب المشكلة، إضافة إلى تنفيـذ عـدد مـن الإجراءات الموازية العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مثل إطلاق الحملات التوعوية، بالتوقف عن إطعام القرود في المناطق المتضررة، ونشر الوعي بالممارسات المثلى لتجنب أخطارها، وتخصيص فِرَق ميدانية للاستجابة السريعة للبلاغات، والحـد مـن إتاحة النفايات الغذائية التي تشـكـل بـؤرًا لتجمعها.