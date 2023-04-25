تنفيذًا لتوجيه القيادة.. سفن عملاقة تواصل خوض البحر الأحمر لإجلاء العالقين في السودان

وتم فتح المجال لكل الجاليات الموجودة في السودان؛ لنقلهم إلى المملكة، حيث استقبلت السفارة السعودية بالخرطوم رعايا الدول العربية والغربية بطلب الإجلاء والهرب من لهيب الحرب، وتمكنت تلك السفن التي تحمل علم التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" من العبور من جدة إلى ميناء بورتسودان بالسودان في مدة زمنية تقدر بـ15 ساعة في كل اتجاه.