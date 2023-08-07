مكافحة المخدرات تُطيح بـ4 مخالفين ومقيم لترويجهم 40 كجم حشيش في جازان

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان؛ لترويجهم (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وضُبِط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية.
وتم توقيفهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.