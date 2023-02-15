"إغاثي الملك سلمان" يشارك في اجتماع منع المجاعة وانعدام الأمن الغذائي بباريس

وتابع: يعد بناء القدرات والتدريب لمنظمات المجتمع المدني ومنتجي الأغذية المحليين أمرًا بالغ الأهمية؛ لمساعدتهم على أن يكونوا جزءًا من الحلول الاستراتيجية لجعل النظم الغذائية أكثر استدامة ومرونة، مبينا أن المملكة تتبنى هذا النهج مع الشركاء المنفذين في جميع المشاريع، وتحرص المملكة على دعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في المنتديات الدولية على سبيل المثال دعوتها لحضور منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل ويتيح الفرصة للجميع لمناقشة الابتكارات والحلول التي تساهم في استدامة العمل الإنساني والأمن الغذائي.