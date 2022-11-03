"إغاثي الملك سلمان" ومنظمة الهجرة يوقعان برنامجاً لتوفير المواد غير الغذائية للمهاجرين بجيبوتي

وخلال المشروع سيتم تأمين وتوزيع 9.700 حقيبة من المواد غير الغذائية تحتوي على الملابس وأدوات النظافة، يستفيد منها 9.700 شخصاً من المهاجرين في جمهورية جيبوتي، وذلك عبر الدعم المقدم من المركز للمنظمة.