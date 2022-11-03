"إغاثي الملك سلمان" ومنظمة الهجرة يوقعان برنامجاً لتوفير المواد غير الغذائية للمهاجرين بجيبوتي

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع المنظمة الدولية للهجرة لمشروع توفير المواد غير الغذائية للمهاجرين في جمهورية جيبوتي.
وقد وقّع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن جانب المنظمة مديرة مكتبها بجيبوتي ستيفاني دافيو، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وخلال المشروع سيتم تأمين وتوزيع 9.700 حقيبة من المواد غير الغذائية تحتوي على الملابس وأدوات النظافة، يستفيد منها 9.700 شخصاً من المهاجرين في جمهورية جيبوتي، وذلك عبر الدعم المقدم من المركز للمنظمة.
يأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والمحتاجين في مختلف بقاع العالم؛ للمساهمة في التخفيف من معاناتهم وتحسين سبل العيش لهم.
من ناحية ثانية، وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 995 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سانقهر بإقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.965 فردًا .
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم .