"أمانة الطائف" تبدأ تطوير طريق الهدا السياحي "الدائري" وتخصيص مسار لراكبي الدراجات الهوائية

وأوضحت "أمانة الطائف" في بيانٍ لها أوردته لـ "سبق"، أن جهودها تتماشى مع مبادرة أنسنة الشوارع وتحسين المشهد الحضري التي حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت "الإنسان" في المقام الأول من خلال تعزيز البُعد الإنساني في أعمال التطوير والتنمية الجارية، كما تكمل هذه الجهود إستراتيجية تحسين الهوية البصرية للمدينة، فيما يعد طريق الهدا الدائري من المواقع السياحية ذات الارتياد المرتفع على مدار العام، وبخاصة في أيام نهاية الأسبوع والإجازة الصيفية والأعياد والمواسم السياحية التي تشهدها المحافظة.