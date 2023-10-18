"أمانة الطائف" تبدأ تطوير طريق الهدا السياحي "الدائري" وتخصيص مسار لراكبي الدراجات الهوائية

بدأت أمانة الطائف بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الهدا الدائري الواقع على المدخل الغربي للمدينة.
وشمل مشروع التطوير للطريق أعمال السفلتة، وإنشاء الأرصفة المطابقة لمعايير أنسنة المدن، وصيانة الإنارة والتشجير، إضافة إلى تطبيق المعايير العالمية المرورية للأمن والسلامة على الطريق، وتحديد ودهان المسارات المرورية والشواخص الأرضية، وإنشاء مسار خاص براكبي الدراجات الهوائية وذوي الإعاقة على جانب الطريق الدائري، بما يتوافق مع جهود الأمانة لتطوير الطرق الحيوية للإسهام في انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة المشاة ومرتادي الطرق.
وأوضحت "أمانة الطائف" في بيانٍ لها أوردته لـ "سبق"، أن جهودها تتماشى مع مبادرة أنسنة الشوارع وتحسين المشهد الحضري التي حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت "الإنسان" في المقام الأول من خلال تعزيز البُعد الإنساني في أعمال التطوير والتنمية الجارية، كما تكمل هذه الجهود إستراتيجية تحسين الهوية البصرية للمدينة، فيما يعد طريق الهدا الدائري من المواقع السياحية ذات الارتياد المرتفع على مدار العام، وبخاصة في أيام نهاية الأسبوع والإجازة الصيفية والأعياد والمواسم السياحية التي تشهدها المحافظة.
ويعدُ هذا المشروع في سياق مشاريع تحسين الشوارع التي تنفّذها أمانة الطائف بهدف تحويلها إلى صديقة للإنسان والبيئة، وتطوير الخدمات كافة لإحداث نقلة نوعية ذات بُعدين حضري وإنساني في المحاور الرئيسة للارتقاء بجودة الحياة، وتمت تهيئة الطريق الدائري بالهدا بشكل يضمن مرونة حركة المركبات والمشاة، والحد من الخطورة على حياة الزوّار والسياح الذين يقصدون الهدا للاستمتاع باعتدال الطقس والبيئة المميزة وبدء موسم الأمطار.